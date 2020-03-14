إيران تقتل العراقيين بفلوس الحكومة !

2020/03/14 | 14:05 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:خالد القره غولي العراق من البلدان التي عانت من التدخلات الخارجية لدول الجوار ودول أخرى لها تأثير كبير على هذه الدولة بعيدة اا جغرافيا لكنها قريبة جدا عما يدور من...أكمل القراءة ←

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