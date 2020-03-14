الكويت تسجل اصابات جديدة بكورونا وارتفاع الوفيات بالفيروس في ايران

2020/03/14 | 14:05 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور بان عددا الاصابات بفيروس كورونا في البلاد بلغ لغاية ظهر اليوم السبت 12 الفا و 729 والمتعافين 4339 والمتوفين 611 حالة.

الى ذلك اعلنت الحكومة الكويتية عن تسجيل اربع اصابات جديدة بالفيروس.

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