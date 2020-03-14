آبل تغلق جميع متاجرها العالمية خارج الصين

2020/03/14 | 14:11 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أعلنت شركة آبل اليوم أنها ستغلق مؤقتًا جميع متاجرها خارج الصين حتى 27 مارس بسبب استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد، مما يعني أنه سيتم إغلاق متاجر آبل حول العالم خلال الأسبوعين المقبلين.

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