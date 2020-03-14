المنافذ الحدودية تعلن استمرار إغلاق التبادل التجاري البري مع إيران والكويت إلى اشعار آخر

2020/03/14 | 14:11 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، السبت، عن استمرار إغلاق التبادل التجاري البري مع الجارتين إيران والكويت إلى إشعار آخر، فيما اشارت الى وضع آلية لإدخال العراقيين العائدين الى العراق بعد إخضاعهم للتدابير الصحية الوقائية.

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