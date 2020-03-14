عمليات بغداد: اعتقال صاحب

2020/03/14 | 14:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، ، عن إلقاء القبض على صاحب المرآب الذي انطلقت منه الصواريخ التي استهدفت معسكر التاجي في وقت سابق من اليوم السبت.

وذكر بيان للقيادة ورد لـ"شفق نيوز"، أن "قواتنا الامنية عثرت على مكان إطلاق صواريخ الكاتيوشا التي استهدفت معسكر التاجي شمالي العاصمة بغداد، صباح اليوم، ووجدت سبعة منصات إطلاق داخل مرآب في منطقة ابو عظام".

وأضاف أن " قواتنا الامنية القت القبض على صاحب المرآب والعاملين فيه، فضلا عن القاء القبض على جميع منتسبي نقطة التفتيش القريية منه التابعة الى قيادة شرطة بغداد وإحالتهم جميعاً للتحقيق..

وأفاد مصدر أمني مسؤول في بغداد في وقت سابق من اليوم السبت بان معسكر التاجي شمال العاصمة بغداد، تعرض صباح اليوم، إلى قصف بصواريخ الكاتيوشا استهدف القوات الأميركية المتواجدة في المعسكر، مضيفا ان الجناح الأميركي في المعسكر استُهدف بنحو 18 صاروخاً، وأن أعمدة النار والدخان تتصاعد من منشآت المعسكر".

بدورها، أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، أن "النتيجة الأولية للقصف هي جريحان من قيادة الدفاع الجوي"، وذلك بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

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