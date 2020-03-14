2020/03/14 | 14:26 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد ثلاثة لاعبين عراقيين يلعبون في الدوري الكويتي، الى العاصمة بغداد، بعد توقف الأنشطة الرياضية في الكويت نتيجة تفشي فايروس كورونا.وقال اللاعب علاء عباس في تصريح لوكالة/ المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى , إنه “عدنا مساء يوم امس اني وزملائي امجد عطوان ومحمد شوطان، الى العاصمة بغداد بعد توقف الدوري الكويتي”.وأضاف “سمحت ادارتي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ثلاثي اسود الرافدين يعود من الكويت) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ثلاثي اسود الرافدين يعود من الكويت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).