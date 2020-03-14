2020/03/14 | 14:26 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلاق حملة لتعفير وتعقيم مرآب بلديات واسط هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/14 | 14:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

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