سلاح سيكسبه برشلونة بسبب كورونا

2020/03/14 | 14:26 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، أن فيروس كورونا ربما يمنح برشلونة سلاحًا سريًا، للمنافسة على البطولات خلال الموسم الحالي.

وكانت رابطة الدوري الإسباني قد أعلنت تأجيل كل مباريات المسابقة لمدة أسبوعين على الأقل، بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا، كما تم تأجيل مباريات الأسبوع المقبل بدوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة "ماركا" الاسبانية، إن "فيروس كورونا غيّر من الأجندة الكروية لبرشلونة خلال الموسم الحالي، وربما يجعل الفريق أكثر قوة للمنافسة على لقبي الليغا ودوري الأبطال".

وأشارت إلى أن "المنافسات في الموسم الحالي قد تمتد لوقت أطول من المعتاد، بسبب فترات الإيقاف الحالية".

وأوضحت أنه "إذا تم تأجيل يورو 2020، فالمنافسات قد تمتد حتى الصيف المقبل، وهذا سيجعل المهاجم لويس سواريز متاحًا مع المدرب كيكي سيتين خلال المباريات الحاسمة بالبطولات".

وذكرت أن سواريز تعرض لإصابة في الركبة خلال كانون ثاني الماضي، ومن المقرر تعافيه تمامًا في آيار المقبل وسط توقعات بعودته مبكرًا خلال نيسان.

وشددت على أن عودة سواريز ستمثل إضافة قوية لبرشلونة، الذي عانى بشكل عام على مستوى أداء الفريق، وخاصة في الهجوم عقب إصابة لويس.

وأنهت الصحيفة تقريرها بالتأكيد أن أنطوان غريزمان في كثير من الأحيان لم يظهر بالشكل المنتظر، وبات اعتماد برشلونة بشكل كبير على ليونيل ميسي من أجل هز الشباك.

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