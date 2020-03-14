إيران تسجل 97 وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

2020/03/14 | 14:26 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصحة الايرانية، اليوم السبت، تسجيل 97 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 611 شخصا.

وقال المتحدث باسم الوزارة كيانوش جهانبور، في مؤتمر صحفي إن "عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 12 ألفاً و729 بعد إصابة 1365 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية".

واضاف "كما ارتفع عدد الوفيات إلى 611 بعد وفاة 97 حالة، وتعافى 4339 من الفيروس بشكل كامل".

وتحتل إيران المرتبة الثالثة من حيث الإصابات والوفيات على الصعيد العالمي، بحسب مواقع الصحة العلمية، بعد الصين وإيطاليا.

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