تحذير كردي من قساوة الرد الأميركي: المليشيات تجر البلد الى الإنهيار والخراب

2020/03/14 | 14:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/خاصحذرت النائبة عن كتلة الديمقراطي الكردستاني اخلاص الدليمي من قيام الميليشات بجر العراق الى الدمار والخراب، فيما نبهت الى ان الرد الأميركي سيكون قاسياً.واوضحت الدليمي في تصريح خصت به "كلكامش برسه"، انه" ليس من المعقول ان تكون بعض المليشيات تقود البلد الى الدمار والانهيار وتأجيج الوضع البلد ، مبينة ان البلد يمر بازمة اقتصادية وصحية كبيرة ولسنا مستعدين لاي مواجهة عسكرية ".واشارت الى ان" القوات الامريكية لاتسكت عن استهداف رعاياها وسترد ليكون ضحيتها المواطن البريء ، مطالبة " الحكومة بحماية القوات التي دعتها لحماية البلد بالاتفاق معها ، متسائلة " كيف الحكومة لاتستطيع حماية من تعقد معهم الاتفاقيات ؟".واضافت ان استهداف مقرات الامريكان سينتج عنه رد قاسي ، موضحة " ان العراق لم يستطع مواجهة الامريكان في عهد الطاغية صدام على الرغم من انه كان جيشا واحدا ".وتابعت ان" المليشيات سوف تجر البلد الى الانهيار والخراب، مبينة، انه" اذا كانت المليشيات مدعومة من دول خارجية عليها مواجهة امريكا في بلد غير العراق ، لان البلد غير مؤهل لتجدد الصراعات داعية، القيادات السياسية ان تكون لديهم وحدة القرار لان العراق غير قادر على مواجهة اي محتل وعلينا تدارك الوضع الاقتصادي والصحي الذي يمر به البلد ".وشددت على" ضرورة ان تكون الحكومة العراقية جريئة في اتخاذ القرار ، موضحة ان الامريكان ردت على القصف الذي طال رعاياها والمليشيات التي التي اعتدت اولا ".

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