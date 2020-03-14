رئيس ريال مدريد ومدير برشلونة خالطا مصاباً بالكورونا

2020/03/14 | 14:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

وصل فيروس الكورونا إلى كرة القدم البرازيلية، بعد أن جاء الاختبار الثاني الذي تم إجراؤه على ماورتسيو جوميز دي ماتوس نائب رئيس فلامينجو إيجابياً.

وكان ماورتسيو جوميز قد زار إسبانيا مؤخراً والتقى بالعديد من المسؤولين في ناديي ريال مدريد وبرشلونة.

وأكدت صحيفة الماركا أن:" جوميز التقى برئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز، حتى أنه زار معه متحف سانتياجو برنابيو".

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن:" جوميز التقى بمدير برشلونة الرياضي إيريك أبيدال وبعض المسؤولين في النادي الكاتالوني".

وتم إدخال جوميز إلى مستشفى سانتا لوزيا في مدينة برازيليا منذ الخميس الماضي، وجاء تأكيد إصابته بالكورونا بعد أن خضع مع لاعبي وموظفي فلامينجو لاختبارات الكشف عن الفيروس في مركز تدريب النادي.

بغداد اليوم - متابعة

كشفت السلطات القضائية في إقيلم كتالونيا، عن إجراء تحقيق مع أحد العاملين في فريق الخدمات الطبية بنادي برشلونة، بسبب اتهامه بـ "الاعتداء الجنسي" على أحد اللاعبات في بإحدى الفرق الرياضية.

وكشفت صحيفة "آس" ا

بغداد اليوم- متابعة

حقق النجم البرازيلي رونالدينيو، السبت (14 آذار 2020)، لقبًا فريدًا لم ينله لاعب كرة قدم محترف من قبل، وذلك بفوزه بدورة كرة القدم للسجون في باراجواي.

وساهم نجم برشلونة السابق في تتويج فريقه بعد فوزه بنتيجة 11 هدفًا مقابل هدفي

بغداد اليوم/ متابعة

رجَّح رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، جريج كلارك، أنَّ إلغاء الموسم الحالي من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل كامل، سيكون الحل الأقرب للواقعية من أن يتم تأجيل اللقاءات القادمة ولعبها في وقت لاحق.

ونقلت صحيفة "تا

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