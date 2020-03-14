المغرب تعلق رحلاتها الجوية مع 4 دول اوروبية للحد من انتشار كورونا

2020/03/14 | 14:27 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الخارجية المغربية، اليوم السبت، ايقاف الرحلات الجوية من وإلى بلجيكا وهولندا وألمانيا والبرتغال، بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا.

كما سبق وعلق المغرب جميع رحلاته الجوية مع الصين وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا والجزائر.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في المغرب إلى ثمان حالات، بينها حالة وفاة وحالة متعافية.

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