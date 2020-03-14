2020/03/14 | 14:27 - المصدر: الغد برس
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ النجف: سنطبق الحظر الجزئي في المحافظة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
محافظ النجف: سنطبق الحظر الجزئي في المحافظة
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محافظ النجف: سنطبق الحظر الجزئي في المحافظة
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ النجف: سنطبق الحظر الجزئي في المحافظة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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