حكومة كردستان تدعو أهالي الإقليم لتخزين المواد الغذائية للطوارئ

2020/03/14 | 14:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد دعا وزير التجارة والصناعة، في إقليم كردستان، كمال مسلم، اليوم السبت، أهالي الإقليم لتخزين المواد الغذائية للطوارئ، فيما أكد وجود وفرة في المواد والسلع الغذائية في اسواق الإقليم.وقال مسلم في مؤتمر صحفي عقده اليوم: “اطمئن السكان في بانه لن تكون هناك مشكلة في المواد والسلع الغذائية في الوقت القريب لوفرتها في […]

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