2020/03/14 | 14:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فرضت وزارة الصحة السعودية على جميع القادمين من ثلاث وعشرين دولة التزام الحجر المنزلي لمدة أربعة عشر يوما من تاريخ دخولهم أراضي المملكة.

وأوضحت الوزارة أن القرار يسري على القادمين من الصين واليابان وكوريا الجنوبية وإيطاليا وتركيا وسنغافورة ومصر والعراق ولبنان وسوريا وإيران، مشيرة الى أن القرار يسري على القادمين من فرنسا واسبانيا وسويسرا وألمانيا ويطبق هذا القرار عليهم بدء من الثامن من شهر آذار وما بعده.

وبشأن القادمين من المملكة المتحدة والنمسا والدنمارك وهولندا والنرويج والسويد والولايات المتحدة فيسري القرار عليهم من تاريخ الحادي عشر من الشهر الحالي وما بعده وحتى اشعار أخر.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة السعودية تفرض الحجر المنزلي على الوافدين من 23 دولة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة السعودية تفرض الحجر المنزلي على الوافدين من 23 دولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).