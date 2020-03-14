محافظة عراقية تعلن

2020/03/14 | 14:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت محافظة النجف، عن تطبيق "حظر تجوال جزئي"، في إطار جهودها للسيطرة على انتشار فيروس، فيما قرر الوقف السني في نينوى تعليق صلوات الجماعة في المحافظة.

وطالب محافظ النجف لؤي الياسري في مؤتمر صحفي، الحكومة المركزية بـ"غلق جميع المنافذ البرية وغلق مطار النجف الدولي، معلنا أن "الحكومة المحلية ستطبق "حظر جزئيا" على التجوال في المحافظة".

ودعا الياسري أهالي المحافظة إلى "الالتزام الحرفي بتوجيهات خلية الأزمة ودائرة الصحة"، مشددا على ضرورة "منع مجالس العزاء والأفراح، حاثا على "أن تكون مجالس العزاء الحسينية مختصرة".

وفي ذات السياق قال مدير الوقف السني في نينوى ابو بكر كنعان، إنه "بناء على توجيهات وزير الصحة وخلية الازمة تقرر ايقاف اقامة الصلوات الخمس في المساجد بعموم نينوى اعتبارا من يوم السبت كإجراء احترازي للوقاية من كورونا ولمنع التجمعات".

بدوره ناشد مدير عام صحة نينوى فلاح الطائي المحافظ نجم الجبوري بفرض حظر عام على التجوال لمدة اسبوع لمنع تفشي فيروس كورونا".

وأعلن الطائي "رفع الحجر الصحي عن جندي من أهالي الديوانية ضمن الفرقة16 المتمركزة في الموصل بعد ثلاثة ايام على عزله وورود نتيجة الفحص المختبري من بغداد الذي اثبت سلامته".

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