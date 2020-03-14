التقلبات الجوية تستعد للانسحاب وتسليم المهمة لمنخفض جديد أكثر فعالية

2020/03/14 | 14:37 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير بينما تعيش مناطق واسعة، آثار المنخفض الجوي الذي وصل إلى البلاد منذ مساء أمس الجمعة، تبدأ الآثار بالانسحاب تدريجيًا صوب شرق البلاد، إلا أن منخفضًا آخر سينطلق منتصف الأسبوع.

متنبئ جوي: فرص الأمطار مستمرة هذا اليوم والليلة في أغلب مدن البلاد يتخللها فترات من الصحو المؤقت

وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في تدوينة رصدها "ألترا عراق"، أن "فرص الأمطار مستمرة هذا اليوم والليلة في أغلب مدن البلاد يتخللها فترات من الصحو المؤقت".

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ما مدى تأثير "التنين" على أجواء العراق؟

أكد أن "زخات الأمطار الرعدية شدتها تكون مابين خفيفة إلى معتدلة، والغزارة واردة في مناطق من العاصمة بغداد والبصرة وميسان وواسط ومناطق من مدن الفرات الأوسط وديالى وكركوك وصلاح الدين وأربيل والسليمانية ومناطق من نينوى ودهوك".

أشار إلى أن "الأجواء تبدأ بالصحو التدريجي في الأنبار وغرب البلاد وجنوب غربها ونينوى ودهوك خلال المساء أو الليل، تتبعها مدن الوسط والفرات الأوسط فجر الأحد"، مبينًا أن "التوقعات تشير إلى استمرار الحالة الجوية والأمطار في البصرة وميسان وواسط وديالى وجنوب السليمانية صباح أو نهار الأحد".

وتستمر الحالات الجوية المتغيرة خلال الأيام القادمة، حيث بيّن عطية أن "مناطق البلاد ستتأثر بمنخفض جوي جديد تبدأ تأثيراته الأولية على مدن الشمال (السليمانية ودهوك وأربيل وكركوك وشمال نينوى) اعتبارًا من يوم الاثنين والثلاثاء، منتصف الأسبوع".

تابع أن "الحالة الجوية ستكون مصحوبة ببعض الغزارة على فترات والبرق والرعد، فيما يتعمق المنخفض نحو عموم المدن فجر أو صباح يوم الأربعاء وهطول أمطار شامل لكل المدن".

ولفت إلى أن "نشاط متوقع بالرياح السطحية أحيانًا لتصل هباتها في مناطق متفرقة من مدن الوسط والفرات الأوسط الى 80 كم بالساعة".

متنبئ جوي: الحالة الجوية ستكون مصحوبة ببعض الغزارة على فترات والبرق والرعد

أوضح أن "التحذير من الغزارة يشمل مدن الشمال تحديدًا حيث أن فعالية هذا المنخفض على البلاد، أفضل من المنخفض الحالي".

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