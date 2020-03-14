“الاقتصاد العراقي” تبديد المخاوف يبدأ بعقلانية الانفاق.. حسين السرحان

2020/03/14 | 14:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: د.حسين أحمد السرحان هوت اسعار النفط يوم الاثنين 9/اذار/ 2020 بنسبة 25% لتستقر عند 35 دولارا في أعقاب إعلان السعودية وروسيا أنهما ستزيدان الإنتاج بعدما انهار يوم الجمعة الماضي اتفاق بين كبار المنتجين استمر لثلاث سنوات لكبح المعروض في الأسواق.وذهب بعض المتابعين ان المضاربة على اسعار النفط وتصارع الارادات تنعكس سلبا على […]

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