2020/03/14 | 14:37 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التربية والتعليم التركية، ن اتخاذ إجراءات جديدة لمواجهة انتشار فيروس «#كورونا» في البلاد.وقال وزير التربية والتعليم التركي “ضياء سلجوق”، إن «الأسبوع القادم سيكون عطلة لطلاب المدارس، وستبدأ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم عن بعد.. بديل دوام المدارس في تركيا بسبب «كورونا») نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم عن بعد.. بديل دوام المدارس في تركيا بسبب «كورونا») من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).