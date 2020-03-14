سقوط صواريخ كاتيوشا على قاعدة التاجي العسكرية العراقية بشمال بغداد

2020/03/14 | 14:41 - المصدر: فرانس 24

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استهدفت صواريخ كاتيوشا قاعدة التاجي العسكرية العراقية شمال بغداد السبت، حسبما أكدت مصادر أمنية عراقية وأمريكية.



وأكدت مصادر طبية وأمنية إصابة جنديين من قوات الدفاع الجوي العراقي على الأقل بجروح، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الصاروخي.



وكان جنديان أمريكيان وأخرى بريطانية قد قتلوا الأربعاء بهجوم مماثل على هذه القاعدة، التي تعتبر حاليا مركزا رئيسيا لإيواء القوات الأمريكية وقوات التحالف.

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