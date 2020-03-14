وزير التجارة: لا وجود لازمة في المواد والسلع الغذائية

2020/03/14 | 14:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طمأن وزير التجارة، محمد هاشم العاني، المواطنين بعدم وجود أزمة في المواد والسلع الغذائية، لافتا إلى وفرتها في الأسواق.وقال الوزير العاني، في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، اليوم السبت: “اطمئن المواطنين بعدم وجود أي أزمة في نقص المواد والسلع الغذائية لوفرتها في الاسواق، ولوجود كميات كبيرة في مخازن القطاع الخاص ومخازن الوزارة والشركات […]

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