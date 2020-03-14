2020/03/14 | 14:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب حسن سالم، ان بيانات الاستنكار سلاح ضعيف وامام الحكومة خيارين اما اخراج القوات الامريكية او اعلان الحرب على هذه القوات المحتلة.وقال سالم في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، اليوم السبت،: “على الخارجية العراقية ان تتقدم بشكوى لدى مجلس الامن الدولي والامم المتحدة لادانة هذا العدوان وعقد جلسة طارئة لادانة العدوان الامريكي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حسن سالم: اما الحرب او اخراج القوات الامريكية ولا خيار ثالث للحكومة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حسن سالم: اما الحرب او اخراج القوات الامريكية ولا خيار ثالث للحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).