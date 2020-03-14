2020/03/14 | 14:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: فارس حرام مرة أخرى حول كورونا: لم تعلن الحكومة الوردة حتى الآن عن خطتها الموضوعة لأسوأ الاحتمالات لا سمح الله..مثلاً: – ما المواقع التي تم تهيئتها لتكون أماكن رعاية صحية في حال زيادة الزخم في المستشفيات لا سمح الله؟ – كيفية ايصال المؤونة الغذائية للأحياء التي قد تشهد حجراً صحياً شاملاً.مرة أخرى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تدوينة فارس حرام) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تدوينة فارس حرام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).