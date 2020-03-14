المنافذ الحدودية تؤكد استمرار إغلاق التبادل التجاري مع إيران و الكويت

2020/03/14 | 14:52 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، استمرار إغلاق التبادل التجاري البري مع إيران والكويت إلى اشعار آخر، للوقاية من فايروس كورونا.وقالت الهيئة : إن “إغلاق التبادل التجاري البري مع الجارتين إيران والكويت مستمر إلى إشعار آخر استناداً إلى توجيهات … Readmore

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