وزارة التجارة: لا وجود لأزمة في المواد والسلع الغذائية

2020/03/14 | 14:54 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طمأن وزير التجارة، محمد هاشم العاني، السبت، المواطنين بعدم وجود أزمة في المواد والسلع الغذائية، لافتا إلى وفرتها في الأسواق.وقال الوزير العاني، في بيان تلتقه وكالة صدى “اطمئن المواطنين بعدم وجود أي أزمة في نقص المواد والسلع الغذائية لوفرتها في الاسواق، ولوجود كميات كبيرة في مخازن القطاع الخاص ومخازن الوزارة والشركات التابعة لها”.وأضاف أن “العراق

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