عليوي: واشنطن خسرت جميع اوراقها في العراق وبدأت باستهداف الحشد الشعبي

2020/03/14 | 14:54 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو مجلس النواب ” كريم عليوي ” ، اليوم السبت ، ان الولايات المتحدة الأمريكية بدأت باستهداف الحشد الشعبي بعد أن علمت بأنها خسرت جميع أوراقها في البلاد .وقال عليوي ، في تصريح ، ان ” واشنطن بعدما خسرت جميع اوراقها في العراق بدأت باستهداف الحشد الشعبي، الذي افشل جميع مؤامراتها وخططها في

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