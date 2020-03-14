الياسري يجدد مطالبته بغلق مطار النجف

2020/03/14 | 14:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد محافظ النجف لؤي الياسري، اليوم السبت، مطالبته بغلق مطار النجف الأشرف الدولي.

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