مجلس القضاء الأعلى ينفي صدور حكم الإعدام بحق احد المتظاهرين

2020/03/14 | 14:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق نفى مجلس القضاء الأعلى، اليوم السبت، صحة الانباء التي افادت بخصوص إصدار حكم إعدام بحق احد المتظاهرين او في النية صدور هكذا احكام مستقبلًا.وقال المجلس، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، “سبق وان أوضحنا أن حق التظاهر السلمي مكفول بموجب الدستور ولا يجوز قانونا محاسبة شخص يستخدم حق مكفول […]

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