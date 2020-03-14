مقتل ثلاثة عناصر من الحشد الشعبي في هجوم لداعش في سامراء

2020/03/14 | 14:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني مسؤول يوم السبت ان ثلاثة عناصر من الحشد الشعبي قتلوا في هجوم مسلح في مدينة سامراء التابعة لمحافظة صلاح الدين.

وابلغ المصدر شفق نيوز، بأن ثلاثة عناصرفي اللواء 314 قتلوا في جزيرة سامراء في "زورة حاوي الحويش" قرب تحويلة جسر تكريت .

وبين المصدر انه الآن تجري عملية كبيرة لمطاردة عناصر داعش ومحاصرة "زورة حاوي الحويش" وتطويقها وتطهيرها بالكامل

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