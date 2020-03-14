هربت من قم .. بالفيديو .. مناشدات في واسط بحجر عائلات ايرانية دخلت المحافظة

2020/03/14 | 14:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/واسط افاد مواطنون من محافظة واسط بدخول عائلات ايرانية قدمت من مدينة قم المبوءة بفيروس كورونا مدينة الكوت عبر منفذ مهران الحدودي .مطالبين بحجر هذه العوائل خشية تفشي الفيروس في المحافظة.

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