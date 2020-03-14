القضاء يصدر توضيحاً بشأن إصدار حكم إعدام بحق أحد المتظاهرين

2020/03/14 | 14:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أصدر مجلس القضاء الأعلى، السبت، (14 آذار 2020)، توضيحاً بشأن إصدار حكم إعدام بحق أحد المتظاهرين.

وذكر المجلس في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، إنه "لا صحة لما يتداوله البعض بخصوص إصدار حكم إعدام بحق أحد المتظاهرين او في النية صدور هكذا احكام مستقبلًا".

وأضاف ان "مجلس القضاء الأعلى سبق وان اوضح ان حق التظاهر السلمي مكفول بموجب الدستور ولا يجوز قانونا محاسبة شخص يستخدم حق مكفول دستوريًا وقانونيًا".

وأشار المجلس إلى ان "هذه المعلومات المغلوطة وهي جزء من الشائعات الكاذبة التي تروج لها العصابة الإلكترونية التي تم كشفها قبل ايام والتي تتعمد اثارة الرأي العام ضد القضاء وان ترويج هذه المعلومات الكاذبة هي محاولة للضغط على القضاء لغلق هذه القضية".

بغداد اليوم - نينوى

اقترح النائب عن محافظة نينوى، بشار الكيكي، السبت (14 آذار 2020)، على إدارة نينوى فرض حظر التجوال لمدة ٤٨ ساعة في المحافظة، انسجاما مع قرارات خلية الأزمة بخصوص كورونا.

وكتب الكيكي، في تغريدة له عبر منصة "تويتر"، اطل

بغداد اليوم- خاص

أكد عضو ائتلاف دولة القانون النائب كاطع الركابي، السبت (14 آذار 2020)، صعوبة اجراء انتخابات مبكرة في نهاية العام الحالي او بداية 2021، فيما اشار الى أن المفوضية طالبت بمهلة لتصبح قادرة على اجراءها.

و

بغداد اليوم- بغداد

دعا النائب عن كتلة صادقون النيابية، حسن سالم، السبت (14 آذار 2020)، إلى اخراج القوات الامريكية من العراق او اعلان الحرب عليها.

وقال سالم في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "بيانات الاستنكار سلاح ضعيف وامام الحكومة خيارين لا

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