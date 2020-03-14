بعد خلوها من كورونا.. الديوانية تقرر منع دخول المواطنين وخروجهم بدءاً من الغد

2020/03/14 | 14:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-الديوانية

قررت خلية الأزمة في محافظة الديوانية، السبت (14 آذار، 2020) غلق جميع مداخل ومخارج المحافظة ابتداءً من يوم غد الاحد، فيما دعت مواطنيها الى ملازمة مساكنهم.

وقال محافظ الديوانية، رئيس خلية الازمة المشكلة لمواجهة كورونا، زهير علي الشعلان، في بيان، انه "حرصاً على صحة وسلامة مواطني الديوانية عقدت خلية الازمة في المحافظة اجتماعاً طارئاً لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة باجراءات الوقاية من فيروس كورونا بعد تسجيل عدة اصابات في بعض المحافظات المجاورة علماً ان المحافظة خالية تماماً من اي إصابة".

وبين الشعلان، ان "غلق مداخل ومخارج المحافظة بالاضافة الى غلق جميع المطاعم مع ابقاء خدمة التوصيل المنزلي من ابرز ما جاء ضمن قرارات الخلية".

ووجه الشعلان "جميع الدوائر الحكومية في المحافظة بالاستمرار بالدوام الرسمي وفق نظام الـ (50 بالمئة) بالنسبة للموظفين".

ودعت خلية الازمة "جميع المواطنين في محافظة الديوانية الى ملازمة مساكنهم والابتعاد عن التجمعات السكانية الا للحالات الطارئة والضرورية مع الالتزام بقرارات خلية الازمة حفاظاً على الصحة العامة للجميع".

وارتفع عدد الوفيات المتأثر بفايروس كورونا الى 10 في عموما البلاد، بالوقت عينه وصلت عدد الإصابات الى أكثر من 90 حالة.

بغداد اليوم-بغداد

دعا وزير التجارة والصناعة، في إقليم كردستان، كمال مسلم، السبت (14 آذار، 2020) أهالي الإقليم لتخزين المواد الغذائية للطوارئ، فيما أكد وجود وفرة في المواد والسلع الغذائية في اسواق الإقليم.

وقال مسلم في مؤتمر صحفي عقده اليوم: &qu

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، السبت (14 آذار 2020)، انطلاق حملة لتعقيم الآلية التي نقلت جثمان المصاب بفايروس كورونا المستجد في محافظة واسط.

وذكر إعلام المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "فرق الدفاع المدني المتمثلة بفر

بغداد اليوم-بابل

شيعت شرطة محافظة بابل، السبت (14 آذار 2020)، ضحايا القصف الأمريكي الذي استهدف منطقة جرف النصر أول أمس.

وذكر إعلام شرطة المحافظة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "بابل شيَّعت صباح اليوم السبت، ابناءها البررة الشهيدين البطلين

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