مقتل ثلاثة منتسبين بالحشد الشعبي جراء هجوم لداعش في سامراء

2020/03/14 | 14:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- صلاح الدين

افاد مصدر أمني من محافظة ضلاح الدين، السبت، بمقتل ثلاثة منتسبين في قوات الحشد الشعبي جراء هجوم لتنظيم داعش في سامراء.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "ثلاثة منسبين من اللواء 314 بقوات الحشد الشعبي ، قتلوا في قاطع عمليات سامراء بجزيرة سامراء زورة حاوي الحويش قرب تحويلة جسر تكريت ".

واضاف أن "المنتسبين الثلاث من محافظة النجف، وكربلاء، و قضاء النعمانية محافظة واسط".

ولفت المصدر إلى أن "قوات الحشد الشعبي تجري الآن عملية كبيرة لمطاردة عصابات داعش ومحاصرة زورة حاوي الحويش وتطويقها وتطهيرها بالكامل".

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت (14 آذار 2020)، القبض على صاحب الكراج في منطقة ابو عظام الذي انطلقت منه الصواريخ، باتجاه معسكر التاجي هذا اليوم.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قواتنا الامنية عثرت على مكان

بغداد اليوم-بغداد

اتهم عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، مهدي تقي المولى، السبت (14 آذار 2020)، طرفا "ثالثا" بقصف معسكر التاجي، الذي يضم قوات عراقية وامريكية، شمالي العاصمة بغداد.

وعلق المولى في حديث خاص لـ(بغداد اليوم)، على القصف الذي

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، السبت (14 آذار 2020)، القبض على متهمين اثنين قاما باختطاف حدث ومساومة ذويه على ’’فدية’’، في العاصمة بغداد.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قوة من مكتب الكاظمية

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