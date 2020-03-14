العراق يمدد ايقاف حركة التبادل التجاري عند حدوده

2020/03/14 | 14:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر العراق، يوم السبت، تمديد ايقاف حركة التبادل التجاري عند حدوده حتى اشعار اخر.

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