2020/03/14 | 14:58 - المصدر: بغداد اليوم

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العمليات المشتركة تصدر بياناً بشأن استهداف معسكر التاجي

يتبع .



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بغداد اليوم- صلاح الدين

افاد مصدر أمني من محافظة ضلاح الدين، السبت، بمقتل ثلاثة منتسبين في قوات الحشد الشعبي جراء هجوم لتنظيم داعش في سامراء.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "ثلاثة منسبين من اللواء 314 بقوات الحشد الشعبي ، قتلوا في قاطع عم

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت (14 آذار 2020)، القبض على صاحب الكراج في منطقة ابو عظام الذي انطلقت منه الصواريخ، باتجاه معسكر التاجي هذا اليوم.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قواتنا الامنية عثرت على مكان

بغداد اليوم-بغداد

اتهم عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، مهدي تقي المولى، السبت (14 آذار 2020)، طرفا "ثالثا" بقصف معسكر التاجي، الذي يضم قوات عراقية وامريكية، شمالي العاصمة بغداد.

وعلق المولى في حديث خاص لـ(بغداد اليوم)، على القصف الذي

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