مجلس القضاء ينفي إصدار حكم إعدام بحق أحد المتظاهرين ويؤكد على حق التظاهر السلمي

2020/03/14 | 14:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم السبت، توضيحاً بشأن إصدار حكم إعدام بحق أحد المتظاهرين.وذكر المجلس في بيان، تلقته “يس عراق”، إنه “لا صحة لما يتداوله البعض بخصوص إصدار حكم إعدام بحق أحد المتظاهرين او في النية صدور هكذا احكام مستقبلًا”.وأضاف ان “مجلس القضاء الأعلى سبق وان اوضح ان حق التظاهر […]

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