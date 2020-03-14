2020/03/14 | 15:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في المرمى خلف الأبواب المغلقة – سامر الياس سعيد كنا قد نوهنا بمقالة سابقة عن تأثيرات الفايروس المستجد المعروف بالكورونا وما أسهم به من ذعر واجراءات استنفارية شهدتها دول العالم ليأتي الميدان الرياضي متأثرا بانعكاسات تلك المخاوف التي يبديها ذلك الوباء الذي لم يجد العلم حتى هذه اللحظة الدواء الشافي بل اللقاح المطلوب لوقف نزف […]

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