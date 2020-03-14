2020/03/14 | 15:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجبوري يحمّل وزارة المالية مسؤولية تأخير منح الرواد والأبطال بغداد – الزمان أكدت وزارة الشباب والرياضة، حرصها على دعم الرياضيين الإبطال والرواد وتقديم جميع التسهيلات الممكنة، لهذه الشريحة المهمة التي رفعت اسم العراق عاليا في المحافل الدولية.وبين مدير عام الدائرة القانونية والإدارية والمالية في الوزارة شاكر الجبوري، إن وزير الشباب والرياضة الدكتور احمد العبيدي […]

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