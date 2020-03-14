2020/03/14 | 15:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كورونا يهدّد بإيقاف الرياضة العراقية إلى إشعار آخر النفط يحقّق منجزاً أولياً وداود يتربّع على صدارة الهدّافين الناصرية – باسم ألركابي تم إرجاء المنافسات لغاية الثالث والعشرين من الشهر الحالي قبل مباراتين على انتهاء الدور الخامس من بطولة الدوري الكرة الممتاز على ان عودة استئناف الدوري يتوقف على خلفية تطورات انتشار فيروس كورونا وما تقرره […]

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