تسجيل 97 حالة وفاة جديدة جراء فايروس كورونا خلال 24 ساعة في إيران

2020/03/14 | 15:00 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، السبت، تسجيل 97 وفاة جديدة جراء فايروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.وقالت الوزارة في بيان، إن عدد الوفيات جراء الفيروس وصل إلى 611 حالة بعد أن كان أمس الجمعة على مستوى 514.وأضافت، أن … Readmore

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