إلى ما دون /30/ دولاراً أميركياً.. النفط العراقي أرخص من المياه

2020/03/14 | 15:00 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل نت أعلن المستشار المالي في رئاسة مجلس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن سعر برميل النفط الخام العراقي انخفض إلى ما دون /30/ دولاراً أميركياً.

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