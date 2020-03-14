محافظتان تحظران التنقل مع باقي اجزاء العراق

2020/03/14 | 15:07 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت خلية الأزمة في الديوانية ، يوم السبت، خلوّ المحافظة من أية إصابة بفيروس كورونا، وقررت غلق جميع مداخل ومخارج المحافظة، فيما أصدرت خلية الأزمة في محافظة كركوك، 9 قرارات جديدة بشأن الوقاية من الفيروس، بينها منع الحركة مع المحافظات لمدة 10 أيام.

وقال محافظ الديوانية ورئيس خلية الازمة المشكلة لمواجهة كورونا زهير علي الشعلان، إنه "خلية الازمة في المحافظة عقدت اجتماعاً طارئاً لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا بعد تسجيل عدة اصابات في بعض المحافظات المجاورة"، مؤكدا ان "المحافظة خالية تماماً من أية اصابة".

وأضاف أن "الخلية قررت غلق مداخل ومخارج المحافظة ابتداءً من يوم غد الاحد، بالإضافة الى غلق جميع المطاعم مع ابقاء خدمة التوصيل المنزلي"، موجها جميع الدوائر الحكومية في المحافظة بـ"الاستمرار بالدوام الرسمي وفق نظام ال (50 بالمئة )بالنسبة للموظفين".

ودعا الشعلان جميع المواطنين في محافظة الديوانية الى "ملازمة مساكنهم والابتعاد عن التجمعات السكانية الا للحالات الطارئة والضرورية مع الالتزام بقرارات خلية الازمة حفاظاً على الصحة العامة للجميع".

من جانبها قررت خلية الأزمة في محافظة كركوك بعد اجتماع لها بحسب وثيقة حصلت عليها "شفق نيوز"، "منع الحركة بين محافظة كركوك والمحافظات الأخرى في الفترة 15- 25 – آذار الجاري، ومنع الزيارات الدينية ذات التجمعات الكبيرة في شهر رجب وحسب الموقف الوبائي".

كما قررت الخلية "منع التجمعات بكافة أنواعه وخاصة في المناطق والاسواق التي تشهد زحاما كبيرا (مثل اطراف به کرکوك , سوق الحمير راس درمیز راس الجسر سوق قورية ) واي موفع اخر يشهد ازدحاما".

ووجهت الخلية بحسب الوثيقة "نقاط السيطرة الواقعة على مداخل المحافظة بمنع خروج المواطنين الى النزهة خارج المدن في أيام الجمع والعطل الرسمية، فضلا عن منع الباعة المتجولين من العمل.

وأشارت الخلية إلى "استمرار غلق المحلات العامة ( كالمراكز التجارية (المولات) ودور السينما والمقاهي، المطاعم، الحمامات، المسابح , قاعات المناسبات، المتنزهات، مدن الألعاب، النوادي والمنتديات الاجتماعية، وإلى اشعار اخر.

كما قررت الخلية "السماح للمطاعم بتقديم خدمة التوصيل المنزلي، والسماح لأقسام المراكز التجارية (المول) التي يتم بيع المواد الغذائية فيها على أن يتم مراعاة عدم الازدحام".

وشددت الخلية على "عدم عقد الندوات والدورات والورش التدريبية والى اشعار اخر الا بما يخص السيطرة على فايروس کورونا"، فيما خولت "مدراء القطاعات بتنظيم كتب رسمية الى الجهات ذات العلاقة لتسهيل حركة الموظفين (الملاكات الطبية والصحية والتمريضية والمختبرية ) العاملين في المؤسسات الصحية العائدة للقطاع والساكنين في محافظات اقليم كوردستان في فترة منع الحركة بين المحافظات".

وقررت الخلية "عقد اجتماع مع مسؤولي نقابات الأطباء والصيادلة واطباء الاسنان غدا الأحد لغرض مناقشة دور القطاع الخاص في خطة السيطرة وتحديد الية منع الازدحام في العيادات والصيدليات"، مشيرة إلى ان "الدوام الرسمي في اقسام الدائرة والمؤسسات الصحية يكون كافة 100% ويتحمل مدير القسم والمؤسسة الصحية مسؤولية خلاف ذلك".

ووجهت الخلية بـ"عدم ايفاد الموفين الى بغداد والمحافظات الأخرى عدا القائمين بأعمال اصل وجلب البريد وايصال النماذج المختبرية وبعد الضرورة القصوى يتم تحديدها من قبل خلية الأزمة".

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