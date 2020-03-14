2020/03/14 | 15:13 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [النجف-اين] أعلن محافظ النجف الأشرف لؤي الياسري، عن تطبيق الحظر الجزئي في المحافظة.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تطبيق الحظر الجزئي في النجف الأشرف
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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