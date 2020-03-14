تطبيق الحظر الجزئي في النجف الأشرف

2020/03/14 | 15:13 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [النجف-اين] أعلن محافظ النجف الأشرف لؤي الياسري، عن تطبيق الحظر الجزئي في المحافظة.

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