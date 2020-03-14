الصحة العالمية تحذر من (النركيلة): ناقل قوي لكورونا

2020/03/14 | 15:28 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أطلقت منظمة الصحة العالمية بشكل رسمي، اليوم السبت، تحذيرا من مخاطر تعاطي "النركيلة" كونها ناقل قوي لفيروس كورونا.

وقالت المنظمة إن بعض الدول قامت بحظر توفير "النركيلة" داخل المقاهي، مثل العراق والأردن والكويت وسلطنة عمان وفلسطين وقطر والسعودية وسوريا وتونس والإمارات (أبو ظبي وعجمان ودبي والشارقة)، وإيران وباكستان.

وأوضحت المنظمة أن تدخين "النركيلة" لا ينقل فيروس كورونا فقط، بل أن التبغ أيضا يؤثر على المناعة وصحة الجسم بشكل عام، ما يجعله أكثر ضعفا في مقاومة الفيروس.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق، أن فيروس كورونا تحول إلى وباء عالمي، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.

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