2020/03/14 | 15:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحلتي – ترجمة- قيس مجيد المولى ماري أوليفر ستعرفُ أخيراً في يومٍ من الأيام ، ماكانَ يجب عليكَ القيام به ، بالرغم من أن الأصوات حولك تواصل نصائحَها السيئة ، شعرتَ بالسُّحبِ القديمةِ رغم تَكَلُسِ كاحليك أصلح حياتي ….كُلُّ صوتٍ يصرخُ فيكَ ، لم تتوقف كنتَ تعرِفُ ماعليك القيامَ بهِ على الرّغم من فضاعةِ […]

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