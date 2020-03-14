2020/03/14 | 15:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصيدتان – عبد الله عباس ثلاث قنـــاديــــل انت ‘ مبتلى بعشقِ سيدة تنظر لابعد مدى …! ولا تستقر رؤياها وجهها بوجهك ‘‘ خلف خطواتك ‘‘ جنبا لجنبك روحكَ …هي ..!! *** اطفأ الليل قنديل الصمت ليكون صوت الرغبة ليصبح الشوق … نور الوجود *** اعرف ..عزيزتي هناك لحظة في الليل على الصمت أن تغمض عينيها […]

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