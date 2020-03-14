2020/03/14 | 15:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آه يا نجوى – محمد جبر حسن لم تكن آه واحدة بل كانت آهات طويلة من قلوب عانت لوعة الحب ولوعة الفراق ، تبدأ الأغنية بتساؤلات وحيرة، ثمّ بإيقاعٍ يشبه إيقاع الحياة البسيطة الهادئة في ذلك الوقت، وتنتهي كذلك ، إيقاع واحد مستمر ، يكسر رتابته نايٌ حزين وكمان، وآلاتٌ أخرى تريد أن تقول أنّنا […]

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