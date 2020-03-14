نينوى تقرر فرض حظر التجوال وتعطيل الدوام الرسمي ليومي الأحد والاثنين

2020/03/14 | 15:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-نينوى

قررت خلية الازمة في محافظة نينوى، السبت، فرض حظر التجوال وتعطيل الدوام الرسمي ليومي الأحد والا...





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