سلطنة عمان تعلق الدراسة شهرا للحد من انتشار كورونا

2020/03/14 | 15:29 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت السلطات العمانية، اليوم السبت، تعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية مدة شهر واحد، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية، أن "اللجنة العليا للتعامل مع كورونا في السلطنة، قررت تعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية اعتبارا من الأحد، ولمدة شهر".

والجمعة، قالت وزارة الصحة إن عدد إصابات كورونا في البلاد وصلت 20.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن "18 حالة من الإصابات مرتبطة بالسفر إلى إيران، وحالة واحدة مرتبطة بالسفر لإيطاليا، وجارٍ التقصي الوبائي عن الحالة الأخيرة".

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