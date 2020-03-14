نينوى تعطل الدوام الرسمي وتفرض حظرا للتجوال لمدة يومين

2020/03/14 | 15:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادقررت الحكومة المحلية في نينوى، السبت، تعطيل الدوام الرسمي وفرض حظرا للتجوال لمدة يومين للوقاية من تفشي فيروس كورونا.وقال بيان لمكتب المحافظ نجم الجبوري، ان"اجتماع خلية الازمة برئاسة محافظ نينوى نجم الجبوري في مبنى ديوان المحافظة قرر اعلان حظر التجوال وتعطيل الدوام الرسمي في عموم محافظة نينوى ليومي الاحد والاثنين".واضاف، ان"الحظر يبدأ من منتصف اليوم السبت، الى يوم الثلاثاء الساعة السادسة صباحاً حفاظاً على ارواح المواطنين وخدمةً للصالح العام".

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